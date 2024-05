Minden kosárból egy-egy palánta kandikált ki, jól fogyott a paprika és paradicsom. Igazi különlegességeket is találhattunk. Kristóf Katalin szuloki őstermelő fehér cukkinit is kínált vásárlóinak, de kakukkfüvet, majoránnát is találhattunk nála. – Hamar kiültettem a paradicsomot, megfagyott, így most pótolnom kell – mondta el Kovács Károlyné kaposvári nyugdíjas. Domonkos Árpádnál sárga-és görögdinnye palántát és padlizsánt is kínált.