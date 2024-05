Az idő vásárláshoz nem volt kegyes, de palántázáshoz annál inkább. A növényeket vitték is szépen a szuloki Kristóf Katalin standjáról. – A paradicsom, paprika palántákat viszik jobban, de az igényesebb fűszereket is, mint a lestyán, a vágott zöldségeket is szeretik. Most jó idő lesz ültetni, mert eső után jobban megered a növény, mondta Kristóf Katalin.

Nem volt olyan nagy mozgás a balkonnövények körül, de aki mégis mostanra időzítette a vásárlást az nyugodtan válogathatott. – Jól fogyott a jégvirág, a cseppecske, a szegfű és a muskátli a sláger. De most az eső és a ballagások miatt kicsit mérsékeltebb a forgalom, mondta Horváth Judit Rózsa.