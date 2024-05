A polgármesterség szolgálat és nem önmegvalósítás – hangzott el a minap egy fórumon, ahol az egyik hozzászóló arra hívta fel a figyelmet: a településvezető nem a saját céljainak, terveinek a megvalósítására szegődött, hanem a közösség érdekeinek a sikerre vitelére. Ha azt vesszük alapul, hogy a választásokon nagyon sok településen nem cserélnek le polgármestereket, akkor azt is gondolhatnánk, hogy az újrázók azért maradhattak a helyükön, mert jól csinálják a dolgukat. Ha azonban abból indulunk ki, hogy az adott település hogyan haladt előre a többi, hasonló adottságúhoz képest, akkor azt látjuk, hogy bizony nagy különbségek vannak. Van, hogy egészen kicsi, rossz adottságú településeken szinte csodát művelnek, miközben a jó adottságú, nagyobb települések egy helyben toporognak vagy inkább szisztematikusan élik fel a jövőjüket.

Polgármesternek lenni szakma, amit ki kell tanulni! Polgármesternek lenni ugyanakkor hivatás is. S polgármesternek lenni nem utolsó sorban egyfajta művészet is, mert ne feledjük, a polgármester egy adott település első embere, azaz nemcsak azoké, akik megválasztották. Folyamatosan egyeztetni kell, össze kell hangolni a szükségképpen eltérő érdekeket, kompromisszumokat kell kötni a település fejlődése érdekében. Egy menedzsertípusú polgármesternél nem érv, hogy mit, miért nem lehet, hiszen éppen az ő dolga a lehetséges „megoldás” tálalása. Ha tetszik, ha nem, ma már nem elég, ha egy polgármester okos, határozott és rugalmas, mert jó összeköttetéssel és kapcsolatrendszerrel is rendelkeznie kell, ha sikerre akarja vinni faluját, városát. Sokat segít a bölcsesség, az üzleti világ, a protokoll ismerete, mert a párthűség a legtöbbször kevés. A jó emberismeret pedig saját érdekében is nélkülözhetetlen. Aki pedig nemcsak érti, hanem beszéli is az emberek nyelvét, előnyben van.

Szóval, van mire figyelni egy polgármester-választás során is! Keressük meg a legjobbakat!



