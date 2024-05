Az InterCity és expresszvonaton az országbérlet és a Magyarország 24 napijegy mellé is kötelező a helyjegyet megváltani. A MÁV azt is közölte: aki nem rendelkezik helyjeggyel ezer forintos pótdíjat kell fizetnie a helyjegy ára mellé. A kiemelt balatoni vonatok, melyek mindegyikére kötelező a helyjegy megváltása is: a Tópart IC, a Balaton IC, a Kék hullám expresszvonatok, a Szob-Vác-Rákospalota-Újpest-Velence és Fonyód között közlekedő Jégmadár expresszvonat valamint a Helikon InterRégiók esetében Pécs és Kaposvár között. Helyjegy váltása nem szükséges a Balaton partja mentén, a kijelölt helyjegymentes szakaszokon utazva.