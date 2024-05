Malacröfögéstől hangos az önkormányzat ólja Szenyéren. Bogdán Zoltánt, az állatokat gondozó közmunkást nem csak a kicsik, hanem a nagy kocák is szívesen látják. – Várják már, hogy mikor érkezem, mert tudják, hogy mindig kapnak valamit – mondta mosolyogva, mikor kukoricát öntött az etetőjükbe.

Az első mangalicák négy évvel ezelőtt érkeztek az állampusztai börtönkertből, azóta már fehér házi sertések is gyarapították az állományt.

– Ma már ötvenhárom kocát, hízót, malacot nevelünk. Tucatnyi hízót tudunk értékesíteni és egyet levágunk majd gyereknapra, hogy a helyi kicsiknek legyen friss sült hús és pörkölt ebédre – mondta el Nagy Zoltán, Szenyér polgármestere. Hozzátette: az állatok eladásából származó bevételt visszaforgatják.

Fotók: Kovács Tibor

– Sajnos tavaly nem volt jó a kukoricatermés, nagy volt a vadkár és a bevételből kénytelenek vagyunk takarmányt vásárolni – jegyezte meg a polgármester. Kiemelte: a disznók mellett baromfit is tartanak. Libák, kacsák és tyúkok futkároznak az udvaron. A nemrég született kiskacsák mindenki kedvencei. Egyelőre még elkülönítve, dobozban vannak, csak felügyelettel futkározhatnak az udvaron. A tojást eladják, amelyik meg elpattan, azt megkapják a disznók eleségként.

– A szenyéri közmunka­programban jelenleg tizennégyen vesznek részt, ők az állatgondozás mellett a kerteket is művelik – mondta Nagy Zoltán. Megemlítette azt is, nagy terveik vannak, szeretnének egy hizlaldát építeni, megújítanák a régi baromfi­ólakat, de ehhez meg kell termelniük a bevételt. – A lányok kapálják a vörös- és fokhagymát, a burgonyát holnap permetezzük, utóbbit két hektárnyi területre raktunk, de lesz paprika, paradicsom, tök is a szabadföldi ültetvényeken – mutatta büszkén a polgármester.

Megjegyezte: idén kegyes volt az időjárás, minden idejében a földbe került, a napokban még fél hektárra uborkát is vetnek.

Nyomott árat kínál a felvásárló

A terményeket elsősorban helyben értékesítik, ezenkívül még a böhönyei és segesdi konyhának és a gadányi idős­otthonnak adnak el a megtermelt zöldségekből.

– Sajnos idén rengeteget drágult a vetőmag és a permetszerek, csak a húsz mázsa vetőburgonya ára egymillió forint volt. Ennél többet kellene kitermelni, de sajnos nagy mennyiségben csak nagyon nyomott árban akarják megvenni. Így amit tudunk, betárolunk, de 1–2 hónapnál tovább ezt se tudjuk megoldani – mondta Nagy Zoltán polgármester.