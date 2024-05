A hosszú hétvége sokak számára a szórakozásról és a szabadságról szól, ugyanakkor ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek ilyenkor ellátásra van szüksége.

– Egy egészséges embernek a véradás egy rövid program, ám a betegeknek ez sokat jelent – áll az Országos Vérellátó Szolgálat csütörtöki közleményében. – Egy napra mindenki pünkösdi királlyá válhat azzal, hogy segített embertársain. Miközben a kórházak és egészségügyi intézmények változatlanul igénylik a vérkészítményeket, az ünnep alatt nem vagy csekély mértékben pótolható a felhasználásra kiadott készlet. Ezért is fontos, hogy aki egészségesnek érzi magát és megfelel a véradás követelményeinek, még pünkösd előtt adjon vért.

Minden véradás számít, hiszen, aki vért ad, akár három életet is megmenthet. Ezzel pedig amellett, hogy segít beteg embertársain, segítséget nyújt az Országos Vérellátó Szolgálatnak, hogy a továbbiakban is biztonságosan el tudja látni a kórházakat és egészségügyi intézményeket

vérkészítményekkel. Véradási helyszínkereső az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján a www.ovsz.hu/idopontfoglalas

oldalon megtalálható, ahol már országszerte lehetőség van időpontfoglalásra is a várakozási idő csökkentése érdekében.