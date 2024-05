A Duna-Dráva Nemzeti Park dunai szakaszának legnagyobb kiterjedésű ártéri gyepe a Kölkedi Nagyrét. A gyep az árvízvédelmi töltés és a Duna között helyezkedik el, a kaszálóként kezelt füves területet kisebb-nagyobb erdőfoltok és vízállások tarkítják. A tájképet meghatározzák a magányosan vagy kisebb csoportokban álló idős hagyásfák, főként kocsányos tölgyek és fehér nyarak, a cserjék között a ritka, védett fekete galagonya is megtalálható, tudtuk meg Parrag Tibor osztályvezetőtől. Bár a Nagyrét a hullámtéren található, sajnos a Duna medersüllyedése okozta általános szárasság ezt a területet is elérte és a jellegzetes mocsárréti növényfajok lassan visszaszorulnak.

Ezért is örvendetes, hogy idén rég látott tömegben virágzást tapasztaltunk a gyepen. A fehér virágú, némileg a hóvirágra hasonlító nyári tőzikéből (Leucojum aestivum) több tízezerre becsültük a virágzó tövek számát, a sötétkék virágú réti iszalagból (Clematis integrifolia) is több ezer példány tette színessé a gyepet. A nem védett sárga nőszirom (Iris pseudacorus) a mélyebb fekvésű, mocsaras részeken szintén több száz példányban virít. A kivételes virágzás valószínűleg annak a ténynek köszönhető, hogy 2023 karácsonya környékén egy igen magas árhullám vonult le a Dunán, ami teljesen elöntötte a Nagyrétet is. Az árvíz átáztatta a talajt, ami a viszonylag száraz tavaszban is megőrizte a nedvességet és biztosított megfelelő körülményeket a védett növények virágzásához.