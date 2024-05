Az egyszerűség kedvéért a papírok más-más színűek.

A polgármesteres szavazólapokat sárga, az EP-seket kék kerettel jelölik meg. Az önkormányzati képviselők nevét tartalmazó papír keret nélküli, sima fehér lesz, a vármegyei közgyűlés szavazólapja szürke díszítést kap. Ezt a négy szavazólapot Kaposvár kivételével (itt nem lehet vármegyei listára szavazni) minden településen kézhez kapják majd azok, akik elmennek voksolni. Ahol nemzetiségi önkormányzati választást is tartanak, ott egy, kettő, adott esetben három zöld színű papírral is bővülhet a szavazólapok száma. Ez attól függ, hogy az adott településen lehet-e helyi, vagy területi jelöltre szavazni.

Sárhegyi Judit, a Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője érdeklődésünkre elmondta, a nemzetiségi választáson csak az vehet részt, aki nemzetiségi választópolgárként korábban regisztrált, és a településen ki van tűzve a nemzetiségi választás. Somogyban a területi listára roma, horvát és német nemzetiségiek tudnak szavazni. Az országos nemzetiségi voksoláson viszont tizenhárom nemzetiség szerepel majd.

Sárhegyi Judit arról is beszélt, mivel háromféle választás lesz, de minden településen legalább kettő, ezért várhatóan az eredményekre sokáig kell várni. A bizottságoknak rengeteg szavazólapot kell majd megszámolniuk.

A Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője kérdésünkre elmondta, a június 9-én megválasztott polgármesterek akkor lépnek majd hivatalba, amikor a jelenleg regnáló településvezető mandátuma lejár. Ez október elsején lesz. Viszont, ha időközben lemond valaki, mert nem választották meg újból, és úgy dönt nem tölti ki a ciklusát októberig, akkor az átmeneti időszakban az alpolgármester intézi az ügyeket. Időközi voksolást ilyenkor nem tartanak, és az újonnan megválasztottak sem kezdhetik el előbb a munkát.