Zöld mellényben az egyik kaposvári hipermarket bejáratánál várták az adakozókat a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ dolgozói pénteken délután. – Az Élelmiszerbank által a hét minden napján hozzuk az előző nap megmaradt és még fogyasztható pékárut – mondta el Nagy Bernadett, a szervezet vezetője. Másodízben vesznek részt a tavaszi, kétnapos adománygyűjtésben. – Sokszor azok adnak, akiknek sincs sok, de szívükön viselik a nélkülözők sorsát – jegyezte meg a vezető.

A Nagy Tavaszi Élelmiszergyűjtést pénteken és szombaton, az ország 104 településén 213 Tesco, Aldi és Auchan áruházban szervezték meg 3 ezer önkéntes közreműködésével. Somogyban Kaposváron, Siófokon, Szántódon, Balatonlellén, Balatonbogláron adhatják le az adományokat a segítőkész vásárlók. A tapasztalatok szerint húskonzervekre, készételkonzervekre, rizsre, tésztára és hozzájuk passzoló szószokra, valamint tartós tejre van a legnagyobb szükség, de tekintettel a közelgő gyermeknapra, a hűtést nem igénylő édességeket is örömmel fogadják.

– Gyakran azok hozzák a legnagyobb csomagokat, akik látszólag maguk is segítségre szorulnának, találkozunk olyan visszajáró támogatókkal is, akik bár egyre kevéssé engedhetik meg maguknak az adományozást, de egy tábla csokival mindig kiveszik a részüket az összefogásból, mert tudják, hogy jó helyre kerül – mondta Nagygyörgy András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatója. – Talán azok az alkalmak a legmeghatóbbak, amikor olyan fiatalok tolnak a gyűjtőpontra egy-egy teli bevásárlókocsit, akik az elmondásuk szerint egykor szintén részesültek ilyen adományokból és most szeretnének viszonozni valamit a törődésből.

Az adományok a gyűjtést követő hetekben az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek közreműködésével kerülnek majd rászorulókhoz. Kapnak belőle többek között gyermekotthonok lakói, idősgondozásban élők, nagycsaládosok és egyszülős családok, fogyatékkal élők, hajléktalanok és tanodák növendékei és kistelepüléseken élő, rászoruló emberek, családok is. Legutóbb 70 ezer ember számára tudtak 5 kilós adománycsomagokat összeállítani egy hétvégi megmozdulás eredményeként. Somogyban 9 182 kilogrammnyi élelmiszert tudtak átadni 1 840 rászorulónak. Az elmúlt 10 évben egyébként összesen 2,7 millió kiló élelmiszer-adományt adtak össze a vásárlók az Élelmiszerbank áruházi adománygyűjtésein. Az élelmiszermentéssel pedig évente 250 ezer nélkülözőnek tudnak élelmiszer-adományokat biztosítani.