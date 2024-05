Máté Gergely, 42 éves gépészmérnök-gépjármű konstruktőr, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem diplomása, szakmai pályafutását a Knorr-Bremse autóipari vállalatnál kezdte. Később a siófoki székhelyű, több mint 30 éves családi vállalkozásban folytatta, ahol ügyvezetőként irányítja a cég növekedését és 60 munkavállaló jólétéért felel. Kiemelt hangsúlyt fektet a munkahelyi kultúra és munkavállalói elégedettség fejlesztésére. Máté Gergely úgy érzi, hogy Siófokon kevés figyelem jut a helyi vállalkozások támogatására és az új munkahelyek teremtésére. “Fontos, hogy Siófok olyan közösséggé váljon, ahol a fiatal családok nem csak pihenni érkeznek, hanem hosszútávú otthont, megélhetést és magas színvonalú életkörülményeket találnak”– mondja.

Balatoni turizmus fejlesztése és magasabb szintre emelése

A balatoni turizmus fejlesztése kiemelt helyen szerepel Máté Gergely elképzelései között. Mint mondja, a turizmusra kicsit máshogy kell már gondolni, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. “Nagyon fontosnak tartanám, hogy szétválasszuk a bulizni vágyókat és a nyugalomra vágyókat, és mindkét csoport számára megfelelő környezetet biztosítsunk” – emeli ki. A fesztiválok és rendezvények szervezése, valamint a város kulturális és sportéletének gazdagítása elengedhetetlen a turizmus fellendítése érdekében. Ezek az események nemcsak a szezonban, hanem elő- és utószezonban is vonzanák a látogatókat, ezzel hosszabbítva a turisztikai szezont, tehát konkrét gazdasági hasznot is hoznak.

Sportprogramok erősítése és közösségi élet fejlesztése

A sportprogramok erősítése és a közösségi élet fejlesztése szintén kulcsfontosságú. Máté Gergely úgy gondolja: “szükség van arra, hogy Siófok regionális vagy akár országos diákversenyeket rendezzen, ezzel is növelve a város hírnevét és forgalmát” Ezen kívül számos sporteseményt is elbírna a város, ahol nem csak a profi sportolók, hanem az amatőrök is részt vehetnek. “Ezáltal növelhető a város vonzereje, és egészséges életmódra ösztönözhetjük a lakosokat” – teszi hozzá.

Családok számára vonzó környezet megteremtése

Máté Gergely számára kiemelten fontos, hogy Siófok olyan hely legyen, ahol a családok szívesen telepednek le. “Fontos, hogy a fiatalok ne csak nyaralni jöjjenek ide, hanem hosszú távon is itt képzeljék el az életüket” . Mi, fiatal siófoki vállalkozók úgy gondoljuk: Siófok ne csak egy turisztikai célpont legyen, hanem egy élhető város, ahol mindenki megtalálja a számítását. Az iparosítás, a munkahelyteremtés, a turizmus fejlesztése és a sportprogramok erősítése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Siófok egy vonzó és fejlődő város legyen. Máté Gergely elhivatottsága és célkitűzése, hogy a maga módján mindent megtegyen annak érdekében, hogy Siófok egy prosperáló, élhető és szerethető várossá váljon minden korosztály számára.