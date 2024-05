– Minden évben megemlékezünk ezekről, de most, a háború árnyékában különösen elgondolkodtatóak ezek a napok – mondta lapunknak Biró Norbert, a somogyi közgyűlés elnöke. – Ha háborús áldozatainkra gondolunk, vagy ha mi magyarok azt mondjuk, Trianon, abban ott van nekünk a két vesztes világháború, a felszabadításnak nevezett megszállások, a kommunista diktatúra, de ott van az elszakított területeken élő honfitársaink sorozatos megaláztatása, alapvető jogaik sárba tiprása is. Minden tiszteletet megérdemelnek hőseink, erkölcsi kötelességünk megemlékezni róluk, de tudjuk azt is, hogy a háború csak veszteséget, értelmetlen véráldozatot, szenvedést hoz. S azt is, hogy a magyar jövő ebben a zűrzavaros Európában csak akkor lehet biztonságos, ha mi magunk, gyermekeink és unokáink Trianonból is tanulva a saját szívükbe és eszükbe vésik, hogy mindig csak az lehet az övék, amit meg tudnak védeni.

Európa jelenlegi állapota és háborús törekvése távol áll hazánk érdekeitől, és távol áll a somogyi érdekektől is – hangsúlyozta Biró Norbert. – Az itt élők nem szeretnék, hogy újabb nevek kerüljenek fel a hősökre emlékeztető kopjafákra, emlékművekre. Nem szeretnék, ha újabb Trianonnak kellene elszenvedő áldozatává válniuk, legyen az nyertes vagy vesztes háború. Mi somogyiak hiszünk a békében, s abban, hogy csakis akkor tud fejlődni szülőföldünk, ha nem értelmetlen vérontásra alkalmas eszközökre fordítják azokat a forrásokat, melyek lényegesen jobban hasznosulnának az itt élők érdekében. Jelenleg azonban sajnos teljesen mást tapasztalatunk. Európa – ki tudja, milyen nyomásra – szembemegy mindazzal a logikával, ami a biztonságot garantálná polgárainak. Általános hadkötelezettség, sorkatonaság bevezetése, nukleáris fegyverek telepítése hallatszik nagyon sok helyről. Az ilyen híreket látva, hallva, olvasva mindig elgondolkodom, tényleg ez a megoldás?

Tényleg emberek millióit kell áldozatként odadobni és veszni hagyni néhány tucat érdekember miatt? Ez a lehető legrosszabb megoldás, különösen annak fényében, hogy ez az irány egyértelműen újabb világégéshez vezet. Ma már elegendő egyetlen gombnyomás, és városok tűnnek el a térképről. A város pedig nemcsak épület, beton és acél, hanem emberek sokasága. Olyan embereké, akik cseppet sem kívánnak hatalmi játszmák áldozataivá válni. Tényleg azt a kérdést kell feltennünk, hogy ki nyomja meg először azt a bizonyos gombot? Tényleg elhiszi bárki is, ha elsőként nyomja meg, akkor ő nyert? Nem. Nem nyer senki, mindenki csak veszít.

Szenvedések

Két világháborút már megszenvedett ez a kontinens – mondta a somogyi közgyűlés elnöke. – Emberek milliói váltak áldozatokká, családok milliói veszítették el valamelyik szerettüket. Hosszú évekbe, évtizedekbe telt, mire túljutott rajta Európa, s azóta nemcsak a világ békés gazdasága fejlődött, de hadiipara is.

Háborúval nem teremthető béke

Ahogy megindulnak a nukleáris rakéták, azonnal indul a válaszcsapás is. Aki látott képeket Hirosimáról vagy Nagasakiról, tudja, mit hoz ez magával. S ismerve napjainkat, tudja azt is, hogy a békét háborúval nem lehet kierőszakolni, mert a végére nem maradnak tárgyalófelek. Egy világháborúban nem lesznek nyertesek, csak vesztesek. Ezt kellene mindenkinek megérteni, legfőképpen azoknak, akik fegyverekkel támogatják a vérontást. Arra kérek mindenkit, gondolkodjon el ezen, hajtson fejet a magyar, különösen a somogyi hősök emléke előtt, jusson eszébe Trianon igazságtalansága, s tegyen meg mindent azért, hogy mindez ne fordulhasson elő újra!