Piknik és rekorddöntés

A Dömötör-Beney család, akik Kőröshegyről és Budapestről érkeztek, 10 fővel vettek részt az eseményen, plusz két hűtőtáskával és egy hatalmas szatyorral felszerelkezve. Mint mondták, hónapok óta készültek az eseményre, saját termesztésű zöldségekkel és extra szalonnával érkeztek, hogy biztosan legyen elegendő élelem mindenki számára.

A Huszti család és barátaik Siófokról a gyermekekkel és barátokkal együtt 20 fővel csatlakoztak a rendezvényhez. Számukra a szalonnasütés csak egy része volt a napnak, mert a gyereknek annyira tetszett a majorság játszótere, hogy számításba vették: csak akkor indulnak haza, ha a gyerekek már kellőképpen elfáradtak.

A rendezvény alatt mindenki megsütötte a saját szalonnáját, az éhesebbek még félig nyers állapotban is finomnak találták, mint például a Földvári Csibészek Line Dance Csapat tagjai, akik közül nem mindenkinek volt türelme megvárni, amíg átsül a szalonna. A csapat augusztus 31-én a majorságban lép fel, így a tagok számára nem is volt kérdés, hogy jelenlétükkel is erősítsék a rekord döntéshez szükséges létszámot.

Minden szegletben piknik hangulat uralkodott, szépen sültek a szalonnák

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

A rekord hivatalosan is regisztrálásra került

Kresz Tamás, a létesítmény vezetőjétől megtudtuk, hogy a szalonnasütés rekordkísérlete hosszú előkészületek és komoly szervezőmunka eredménye volt. A major munkatársai három héten keresztül dolgoztak a tűzrakóhely előkészítésén. A felhasznált fa is a majorság területéről lett begyűjtve az alkalomhoz.

Az eseményen jelen volt Szajcz Adrián, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke is. Az alelnök külön köszönetet mondott azoknak, akik támogatták a rendezvény sikerét, és kifejezte, hogy a helyi közösségek számára milyen fontosak az ilyen események.

Gál Gábor, a magyarországi rekordok regisztrátora, elismerte az új világrekordot, és részletesen beszélt arról, hogyan zajlik egy rekord regisztrációja. Mint elmondta a kísérlet során a résztvevők száma mellett az is fontos volt, hogy pontosan egy időben üljön mindenki a tűzhöz és egyszerre süsse mindenki a Kometa-tól kapott szalonnáját.

Ez szombat délután teljesült a Szántódpusztai Majorságban!

A szalonnasütés rekordkísérlete nemcsak a közösségi élményt erősítette meg, hanem bizonyította, hogy a Szántódpusztai Majorság méltó a nevére, és továbbra is képes rendezvények házigazdájaként funkcionálni.