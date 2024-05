A lap szerint akár súlyos bűncselekmények is felvetődhetnek Marcali baloldali önkormányzatát érintően. Az ügy szálai a város úgynevezett Keleti Iparterületéig vezetnek, amely egy, a laphoz is eljutott feljelentés szerint valóságos szemétdombra épült. A hatóságoknak is megküldött dokumentumban azt a kérdést is felvetik, hogy a komoly környezetszennyezésen kívül a terület egyáltalán alkalmas volt-e ipari park kialakítására.

Marcali város önkormányzatát érintően, hozzájuk köthető beruházási projektek, valamit egyéb visszaélések tekintetében tett feljelentést egy ismeretlen bennfentes a rendőrségnél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) és az Integritás Hatóságnál

– tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap által is megismert feljelentésben fotókra, jegyzőkönyvekre és egyéb dokumentumokra hivatkozva azt állítják, hogy a Keleti Iparterület rekultivációja valójában sosem valósult meg, a kommunális és veszélyes hulladék szinte az egész terület alatt megtalálható.

A hatóságnak megküldött részletes feljelentésben azt is hangsúlyozzák, hogy a régebben agyagbánya, a későbbiekben hulladéklerakónak használt terület több pályázati pénzt is kapott. A város lakóit pihenőpark víziójával és a terület újra használhatóvá tételének ígéretével kecsegtették, majd egy 24 hektáros park kialakítására kaptak állami támogatást.

Keleti Iparterület-projekt megvalósításakor kiderült: a kommunális hulladék a területen még 2020-ban is megtalálható volt.

A talajban lévő hulladék kérdése 2012-ig tájrehabilitációs ügy volt, amelyet a feljelentéshez csatolt jegyzőkönyvek tanúsága szerint rendszeresen tárgyaltak a városatyák. A feljelentő hozzátette: a városvezetés bizonyíthatóan tudatában volt a terület alatt található szemétrengetegnek, mégis ipari területként kezdték el értékesíteni a földeket.

Tudatosan értékesítettek olyan területeket, amelyek nincsenek abban az állapotban, hogy építeni lehessen rájuk. A közműfejlesztések ígéreteivel hirdették a területet, de az infrastrukturális hiányosságok még mind a mai napig fenn állnak

– utal rá a feljelentés, ami hangsúlyozza azt is, hogy az utak kivitelezésekor fellelt hulladékot az adott szakaszon kitermelték, majd a föld alá rejtették a terület többi részén. A hatóságokhoz forduló bennfentes arról is írt, hogy a beköltöző vállalkozók az építési munkák megkezdésekor szembesültek a problémával, ez pedig kártérítési perek kockázatát hordozhatja magában és elriaszthatja a további beruházásokat, valamint rontja az új munkahelyek létrejöttének lehetőségét.