A Közgyűjteményi Központ létrehozásának akkor van értelme, ha nem csak öt országos múzeum és egy nemzeti könyvtár együttműködését jelenti, hanem az egész magyar közgyűjteményi rendszer számára hasznos, fejtette ki Demeter Szilárd, aki azt is megemlítette, hogy legutóbb rockzenészként járt Kaposváron. Felsorolta azokat a megoldandó problémákat, amelyek az ágazatot jellemzik.

– Találtunk olyan modellt, ami a régészet, mint stratégiai ágazat átalakítására megfelelő – mondta Demeter Szilárd. – A másik probléma a restaurátorok kérdése, mert ha elfogynak, akkor nincs aki vigyázzon a nemzeti kincseinkre. A teljes múzeumi informatikát érinti a gyűjteménykezelő szoftverek rendszere, ami nélkül nem lehet digitalizálni.

Szorgalmazta, hogy a közgyűjteményi érdekérvényesítés megoldására fórumot hozzanak létre. Várják, hogy a megoldások a múzeumi szakemberektől jöjjenek, erősítette meg Vincze Máté, a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár.

– Nem kell, hogy megriasszon minket a válság, hiszen a múzeumok időszemlélete évszázados, és ritka volt a korszak, amikor a magyar múzeumok helyzete könnyű volt – mondta Vincze Máté. – A válságos idők ellenére a magyar múzeumok tenni fogják a feladatukat, méghozzá jó minőségben.

Ha számokat nézzük, még nincs visszaesés, mert a kormány a most lezárt Magyar Géniusz Programban 3,5 milliárd forintot adott a vidéki múzeumoknak, ebből a pénzből utazó kiállításokat is létrehoztak. A program ékköve a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum néprajzi kiállítása volt. Ábrahám Levente, a múzeum igazgatója hangsúlyozta, hogy az intézmény 115 éves története alatt nem adott otthont ilyen rangos találkozónak, és az újításaikat megosztják a többi múzeummal. Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere megköszönte a Nemzeti Múzeum támogatását a Dorottya-ház átalakításában. Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy néhány hónapja fejezték be a vármegyeháza épületének felújítását kormányzati és uniós forrásból.