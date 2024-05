Pirka Mátyás nagybajomi polgármester, Bacsa-Juhász Szilvia, az SZGYF somogyi kirendeltségének igazgató-helyettese továbbá Csatos Zsuzsanna, a Gyermekvédelmi Központ Somogy vármegyei intézményvezetője is köszöntötte a fiatalokat. Öt éves volt az egyik legfiatalabb szereplő, s a mezőnyben 16-18 esztendős ifjak is szerepeltek.

– Somogyi gyermekotthonokban élő gyerekek vettek részt a rendezvényen, a helybelieken kívül marcali, kaposvári, somogyjádi, fonyódi és nagyszakácsi fellépők is eljöttek – mondta Bodri-Széll Gabriella, a nagybajomi Kék madár gyermekotthon vezetője. – Több féle műfajban, változatos produkciókat tekinthettek meg az érdeklődők. Néptánc valamint modern tánc egyaránt helyett kapott a műsorban, s volt aki, fuvolázott, citerázott vagy gitárszólót adott elő. Ének valamint csoportos zenés, illetve táncos előadás is gazdagította a programot.

Fotó: Farkas Dóra

A rendezvénysorozat története hosszú időre nyúlik vissza, Nagybajom immár harmadik alkalommal biztosított helyszínt. Bodri-Széll Gabriella kiemelte: eredményes, színvonalas és tartalmas előadásokat láthattak a vendégek. A résztvevők elégedetten nyugtázhatták, hogy sok tehetséges fiatal él vármegyénkben, s a program hozadéka hosszú távon is fontos lehet. A fiatalokat további tanulásra, gyakorlásra motiválhatja a sikeres fellépés. Négy tagú zsűri – Lőrincz Sándor, az SZGYF társadalmi kapcsolatokért felelős referense, Rozgonyi Emőke, a Nagybajomi Református Egyházközség lelkipásztora, Tanai Gyuláné pedagógus, Kecskés Miklós, a Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója – értékelte a produkciókat, a fellépők oklevelet, emléklapot kaptak, az első három helyezett és a különdíjas vásárlási utalványt is átvehetett, s mindenkit vendégül láttak. A programot a gyermekvédelmi hónap keretében szervezték meg.