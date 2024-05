A tervek szerint a büfékkel szemközti partszakaszon 200 méter hosszúságban alakítják ki a homokos strandot, úgy, hogy a zöld területet meghagyják.

– A vízminőség javítását szolgálja majd, hogy a homokos plázsnak a felső részén, nagyjából kétszáz méterre, egy 60 méter hosszú kőgátat építünk a partra merőlegesen

– emelte ki Szita Károly. – A Desedának a legnagyobb problémája, hogy nagyon iszaposodik, ezért ez a kőgát fogja majd fel az iszapot. A fejlesztések után várhatóan többen fürdenek majd a tóban, ezért a vízi mentésnek a feltételeit is javítjuk csónakokkal és különböző eszközökkel. Emellett felújítjuk a fahidakat is – tette hozzá. A polgármester arról is beszélt, a fejlesztés érinti majd a meglévő nádast, ezért a növényzetet áttelepítik máshova.

Fotó: Muzslay Péter

Az eseményen az is elhangzott, eddig mintegy 5 milliárd forintot költöttek el a Deseda fejlesztésére. Kerékpárút épült, elkészült a Látogatóközpont, átalakították a büfésort, felújították a csónakházat, korábban fejlesztették a strandot is, jelenleg pedig épül a kemping.