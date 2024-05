– A helyi termelői piac az elmúlt időkben is fontos szerepet töltött be egy település életében. Ma még inkább hiszen a legfontosabb az egészségünk megőrzése mellett hogy hazai és saját településen termelt termékeket tudjunk a beszerezni és persze az is fontos hogy közösségi térként működjön, hiszen ez is javítja a településen élők élethelyzetét – írta közösségi média oldalán Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Az eseményen Móring József Attila országgyűlési képviselő és Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke is részt vett.