A verseny megnyitó ünnepségén díjazták az elmúlt időszak nagy világversenyein - a nagysikerű őszi budapesti világbajnokságon, a februári grúziai korosztályos Eb-n és a májusi horvátországi felnőtt kontinensviadalon - érmes magyar versenyzőket. A díjazottak között volt a budapesti vb-n ezüstérmet nyert Hárspataki Gábor, az ugyanott para-karatéban világbajnoki címet szerzett Kákosy Olívia és a közelmúltbeli Eb-n aranyérmes Tadissi Martial. Utóbbi kivételével a kitüntetettek versenyeztek is a hétvégén. Emellett Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke elbúcsúztatta a versenyzői pályafutásukat befejező, korábban sok szép sikert elért Sterck Laurát és Anti Zsuzsannát.

Helyenként kifejezetten jó színvonalú, és izgalmas mérkőzéseket hozó magyar bajnokságon a nagy nevek közül a férfiaknál Hárspataki Gábor ezúttal is magabiztosan végzett a 75 kg-os súlycsoport élén, formagyakorlatban pedig Nagy Botond immár 11-dik magyar bajnoki címét nyerte. Szintén 11-dik alkalommal állhatott fel a dobogó tetejére az 50 kg-os Molnár Réka a nőknél, és szintén hozta a papírformát Ilankovic Alexandra (68 kg) és Fleischer Dóra (+68 kg).

A para-karatésoknál az esélyesek közül Kákosy Olívia és Csatári János szép nemzetközi eredményeik mellé újabb magyar bajnoki címet gyűjtött be.

WKF Karate Magyar Bajnokság, a felnőtt érmesek:

Kata:

Férfiak: 1. Nagy Botond (UTE), 2. Bárdos Ádám (Sporting Budo), 3. Bérczes Botond (Justitia) és Nguyen Thanh Tung (UTE)

Csapat: 1. Justitia, 2. UTE, 3. Sandan

Nők: 1. Fábián Csenge (MTK), 2. Tóth Vanda (Justitia), 3. Fodor Amira (UTE) és Hógenburg Luca (UTE)

Csapat: 1. MTK, 2. Piramis, 3. Justitia és UTE

Kumite:

Férfiak:

60 kg: 1. Nagy Máté (Szarvas)

67 kg: 1. Nichols Dávid (MTK), 2. Béres Botond (Gastroyal), 3. Csöppű Bence (MTK) és Nagy Máté (Szarvas)

75 kg: 1. Hárspataki Gábor (MTK), 2. Szodorai Bence (Gastroyal), 3. Knirsch Patrik (MTK)

84 kg: 1. Botos Botond (MTK), 2. Bazsánt Csaba (Raion)

+84 kg: 1. Frankó Dániel (Tisza Volán), 2. Paksi Péter (Bátaszék), 3. Freund Péter (Senshi)

Csapat: 1. MTK, 2. MTK, 3. Gastroyal

Nők:

50 kg: 1. Molnár Réka (BHSE), 2. Kissimon Réka (BVSC-Zugló), 3. Kovács Kiara (Vasas)

55 kg: 1. Szodorai Bianka (Gastroyal), 2. Boussebaa Aicha (MTK), 3. Gill Dóra (Bátaszék)

61 kg: 1. Ilankovic Aleksandra (MTK), 2. Tamási Zsófia (Gastroyal)

68 kg: 1. Ádám Alexandra (BVSC-Zugló), 2. Erdélyi Virág (Sun Dome)

+68 kg: 1. Fleischer Dóra (MTK), 2. Módos Katalin (Pest-Budai), 3. Kun Mariann (Sandan)

Csapat: 1. MTK, 2. Gastroyal, 3. BVSC-Zugló