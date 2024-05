A díjat Szita Károlytól Kaposvár polgármesterétől vette át hétfőn a tűzoltóságon szervezett ünnepségen. Tolnai Krisztián portálunknak elmondta, hálás azért, hogy elöljárói felterjesztették a díjra, és nagy megtiszteltetés számára, hogy elismerték munkáját. A tűzoltó 2009 óta szolgál Kaposváron. Az évek alatt több képzést is elvégzett. Feladatait maradéktalanul igyekszik végrehajtani és a sporttevékenységekben is aktívan szerepet vállal. A városi és a tűzoltósági rendezvényeken is részt vesz.

Szita Károly átadja az Év Tűzoltója kitüntetést.

Fotó: Lang Róbert

Szita Károly az eseményen arról beszélt, az ünnepség azért is különleges alkalom, mert korábban még nem adtak át ilyen elismerést. – Vannak olyan szakmacsoportok, melyekre az emberek feltekintenek – hangsúlyozta a polgármester. – A tűzoltók ide tartoznak. A közösségért élnek, dolgoznak, és arra szegődtek, hogy ha baj van, akkor másoknak segítsenek – tette hozzá Szita Károly.