„Az alapprobléma továbbra is az, hogy az elmúlt években jelentősen megdrágultak a nyugati piacokon a használt autók - magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Noha a hazai jövedelmek reálértéke ismét felfelé ível, a kereslet növekedése az autópiacon ezt csak bizonyos késéssel fogja követni. Így tartjuk azt a korábbi előrejelzésünket, hogy érdemi, trendszerű elmozdulás legkorábban a második félévben következhet be, és éves szinten a behozott autók mennyisége 5-6 százaléknál nagyobb mértékben nem fog felfelé mozdulni.”

A használtautó-import alakulására negatív hatást gyakorol az euró árfolyama is, amely az elmúlt hónapokban ismét a 390 forint/euró szint fölött ragadt. Az import árelőnye mára jelentősen visszaesett, és a használt autó iránti kereslet egy részét a belföldi használtautó-piacra terelte, amely jelenleg havi 76 ezer személyautó feletti forgalmával hónapról hónapra dönti meg korábbi rekordértékeit.

Az évek során jelentősen változott a behozott használt autók márkák szerinti összetétele is. Vesztettek korábbi súlyukból a német presztízsmárkák (Audi, BMW, Mercedes), amelyek egyike sem kerül mára a legnépszerűbb márkák listájának első három helyére. Emellett csökkent a koncentráció is, tíz éve még az első hat legnépszerűbb márka tette ki a teljes behozatal 59 százalékát. Mára ez az arányuk 49 százalékra esett vissza. A behozott használt autók között az év első négy hónapjában is Volkswagen szerepel az élen 12,7 százalékos részesedéssel, melyet az Opel követ (8,9%), hajszálnyival előzve a Fordot (8,8%). Az Audi 6,8, a BMW 5,8, míg a Mercedes 5,6 százaléknyi részt hasított ki a forgalomból.

A használtautó-import mennyisége 2024 első négy hónapjában összesen 36 133 volt, ami 3,6 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 34 877-es értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma már 42 075 volt, ami 10,4 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 38 108-as mennyiséget.