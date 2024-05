– Nagyon jó érzés, hogy itt vagyunk már az utolsó napon. Vártam már nagyon és izgulok is egy kicsit, hogy egy korszak véget ér. Lovásznak tanultam és nagyon jó volt idejárni, nekem ez a második iskolám volt, mert az első nem tetszett, de ez tökéletes választásnak bizonyult. Sokkal rosszabbra számítottam, de nagyon bejött habár sokat kellett tanulni. Ezután leérettségizek és jövőre külföldre költözöm, ahol a szakmámban szeretnék dolgozni – mesélte Bakó Dorottya.

Barátnője is lovásznak tanult, mindannyian egy lovas hintón foglaltak helyet és vidáman integettek amikor kigördültek az iskola elől.

– Most már én is várom, mert már igazán a végén vagyunk. Lovásznak tanultam és még maradni fogok három éves érettségi és technikumon. Úgyhogy ez nem az utolsó napom– mondta Berta Vivien.

Felső Martin viszont utolsó napjait tölti a Mezgazban, hiszen ősszel egy új korszak kezdődik számára.

– Hét éve járok ide, amikor ide kerültem lovász szakmára jelentkeztem, ami három év volt. Ezt követően maradtam még két év érettségin és még két év technikumban, amivel most végzek. Sok elméleti és gyakorlati tudást az itt töltött idő alatt és ezután sem megyek messzire, hiszen a Kaposvári Campuson tanulok tovább – mondta az őrtilosi fiatalember.