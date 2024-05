A projektnyitót csütörtökön tartották, ahol Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke és Prépost László polgármester is köszöntötte a résztvevőket.

A munka során lecserélik a teljes tetőzetet, energiahatékony fűtési rendszert alakítanak ki valamint új napelemrendszert szerelnek fel a kivitelező vállalkozás munkatársai. Prépost László polgármester azt mondta: ezen kívül az emeleti irodákat is korszerűsítik. Ennek során többek közt új parkettát kapnak a helyiségek, légkondicionálót szerelnek be és LED-világítást építenek be. Ezen kívül a mikrotérségi központ mellett egy új bölcsődei játszóteret is kialakítanak.

A kivitelezést június 10-én kezdik és tervek szerint hat hónap alatt végeznek a munkával.