Egyedülálló képzési lehetőség

A Debreceni Egyetem legújabb campusa, a DE Siófoki Campus néven fog működni. Az egyetem a térség intézményi és vállalati szereplőivel egyeztetve olyan képzési kínálattal érkezik Siófokra, amely kiváló továbbtanulási lehetőséget biztosít a középiskolásoknak. Az új campus célja, hogy a hallgatók piacképes diplomát és versenyképes tudást szerezzenek, mellyel hozzájárulhatnak a város és a régió jövőbeli fejlődéséhez.

Lengyel Róbert, Siófok polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Siófok mérföldkőhöz érkezett, hiszen most először van reális esély arra, hogy a város egyetemi várossá váljon. Az új campus létrehozása nemcsak a helyi diákok számára jelent majd lehetőséget, hanem vonzóvá teszi Siófokot az ország más pontjairól érkező hallgatók számára is. A polgármester szerint a városban lévő különböző intézményekkel és gazdasági társaságokkal való megfelelő kapcsolat kialakítása is fontos szerepet játszik a projekt sikerében.

Együttműködés a régióért

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a megállapodás kapcsán kiemelte, hogy Siófoknak helye van a magyar felsőoktatás térképén. Az együttműködés révén a térség gazdasági értékteremtő ereje tovább növekedhet, és új továbbtanulási lehetőségek nyílnak meg a fiatalok számára. A képviselő szerint az új kampusz létrehozása történelmi jelentőségű pillanat a város és a térség számára egyaránt.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora kifejtette, hogy az egyetem célja nemcsak az oktatás, hanem a régió fejlesztése is. Az új campusz és többek között az új üzleti doktori képzés révén, Siófok a térség egyik tudásközpontjává válhat. A Debreceni Egyetem már bizonyított hasonló projektekben, és most is elkötelezetten dolgozik a siker érdekében.

Innováció és tudás

Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja hangsúlyozta, hogy Siófok jövőjének minőségét a tudás és az innováció határozza meg. Az új egyetemi campusszal a város és a térség gazdasági fejlődése tovább gyorsulhat. A kancellár szerint az együttműködés lehetőséget teremt a középfokú oktatás és a szakmai képzések szorosabb kapcsolatának kialakítására is.

A megállapodás ünnepélyes aláírásával Siófok új korszakba lép, ahol a tudás és az innováció központi szerepet kap. Az üzleti doktori képzés bevezetése pedig nemcsak a város, hanem az egész ország számára fontos mérföldkő lehet.