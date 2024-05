A szombati eseményen főleg vármegyénk képviselői vettek részt, míg hárman Zalából érkeztek. Ez utóbbiaknak nem csupán a nagyasszonyokkal, de a mozgáskorlátozottak csurgói csoportjával és a gyékényesiekkel is kiváló a kapcsolatuk. Mindezt megerősítette a Beleznáról férjével érkezett Szalai Gézáné is, aki elmondása szerint ötvenöt évet dolgozott bölcsődében, vöröskeresztes aktivista is volt, jelenleg pedig nyugdíjas-egyesületet és mozgáskorlátozott- csoportot irányít. – Somogyba szinte már hazajárunk, nagyon sok barátunk van errefelé, Gyékényesre pedig mindig örömmel jövünk – mondta Szalai Gézáné.

Hasonlóan vélekedett a szentliszlói Simon Józsefné is, aki tizenhét éve fogja össze a helyi mozgáskorlátozottakat. Nekik különösen a csurgóiakkal kiváló az együttműködésük, a nagyasszonyok közé is ők, személy szerint Gulyásné Kozma Julianna csoportvezető ajánlotta.

Az idő nem vette el a kedvüket

Az égiek nem fogadták kegyeibe a Főnix nagyasszonyok társaságát, ugyanis odaérkezésükkor állt csak el az eső, emiatt a tó körüli séta is elmaradt. Mindez azonban nem befolyásolta a hagyományos csapatépítő összejövetelen jó hangulatot, amelyhez Gulyás Mihály finom babgulyással, míg a gyékényesi Berlász Géza tangóharmonikával kísért remek nótáival járult hozzá.