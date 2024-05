Majd egy fél órát várakoztatta a híveit és a kíváncsiskodókat Magyar Péter a kaposvári Kossuth téren, miután szerdán Nagybajomot és Szennát is megjárta vidéki korteskörútján. Az elmaradhatatlan teherautón szónokolt napszemüvegben, egy fényképekkel teli mappát szorongatva. Felemlegette, hogy Kaposvárra érkezve egy feltehetően az M1-es csatornán szocializálódott hölgy azt vágta a fejéhez, hogy pszichopata, de neki is üzente, hogy a TISZA párt nem egy médiahekk, és minden magyar békepárti. Demográfiai katasztrófa felé tart az ország, elnéptelenedik és elöregszik a magyar vidék, szerinte Kaposváron is ötezerrel csökkent a lakosság száma, bár azt elismerte, hogy Kaposvár a külcsínre legtöbbet fejlődött magyar városok közé tartozik. Somogyban viszont a második legnagyobb a munkanélküliség az országban, emlegette fel.