Kedden rendezték a program nyitó rendezvényét, amelyen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is részt vett. Köszöntőjében kiemelte: a kormány hazai forrásból támogatja a 130 millió forintos projekt megvalósítását. Jáger Róbert polgármester elmondta: harminc éves vágya válik valóra a mernyeieknek.

– Nem volt művelődési házunk, minden rendezvényt az iskolában tartottunk, most Top Plusz forrásból a régi vendéglőt át tudjuk alakítani – tette hozzá a polgármester. Kiemelte: a falak és a tetőszerkezet megmarad, de a nyílászárókat cserélik, a fűtés-és villanyrendszert korszerűsítik és napelemeket helyeznek el az épületen. Az épületben a helyi civil egyesületek is otthonra találnak. A tervek szerint az első ütemmel november közepére végeznek. A polgármester megjegyezte: szeretnék a falu központját rendbe tenni, a közelmúltban a járdákat újították fel.