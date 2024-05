Megkezdődött a gyermekszínházi biennálé

A Vaszary parkban másik részén is nagy volt a nyüzsgés, mert a Bábszíntér előtt egész délután gyermekeknek szóló előadások követték egymást kísérőprogramokkal, árnyjátékkal és ügyességi feladatokkal. A Tintaló cirkusz produkciójára is betértek a nézők. Ezzel megkezdődött a XI. Kaposvári Assitej Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé, melynek keretében öt nap alatt 25 előadást lehet megtekinteni a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ színpadain. A versenyprogramon kívül a fesztivál vendége lesz egy ciprusi és egy szlovén gyermek-és ifjúsági színház is. A Túl a Maszat-hegyen című zenés-verses darabot a díjkiosztó gálán adják elő.