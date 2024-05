A beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház meghívásának eleget téve öt napon keresztül tízszer gördült fel a függöny Vitéz László paravánján.

A tíz előadásból álló turné alatt hat alkalommal a beregszászi nagyszínpadon, két alkalommal a Munkácsy Mihály Magyar Házban és ugyancsak kétszer a Nagydobronyi Líceumban nevettette meg a nagyérdeműt Pályi János, aki bábjátékosként számos fesztiválon és külhoni területen lépett már fel, de elmondása szerint ez a turné volt a legnehezebb az elmúlt időszak okozta traumák miatt.

Hat évvel ezelőtt játszottam Kárpátalján és most, hogy újra meghívtak, nem gondolkodtam sokat azon, hogy menjek-e, hisz halljuk, hogy nagyon nehéz helyzetben van most ott a színház és a magyarság, akik egyre kevesebben vannak – mondta Pályi János.

– Nagyon sok családapa volt kénytelen elhagyni a családját a háború kitörése óta és Magyarországra költözni, így jó esetben hetente, havonta láthatja csak a gyerekeit. A lakosság egyharmada már elhagyta a várost a bizonytalan jövő miatt. Háborús helyzet ugyan nincs a térségben, de a helyzet miatt a kisebbségi jogok sok esetben csorbulnak, amelynek a mintegy százötvenezer fős magyarság az egyik fő kárvallottja, és a magyar nyelvű oktatás is veszélyben van. A helyzet a színházi életre is rányomta bélyegét, a színjátszás léte forog kockán. Korábban kialakult életformája volt a társulatnak a turnézás, de nemrég a buszt is elvették tőlük, amivel utaztak. A férfi színészek legtöbbje, ha lehetősége van játszani, Budapesten várja a helyzet alakulását. Teljes a bizonytalanság, ennek ellenére mégsem panaszkodnak, teljes erőből teszik a dolgukat – tette hozzá a bábművész, aki Vitéz László történetével csalt mosolyt az arcokra.

Bátorít és energiát ad

A színész az előadás után minden gyereket Vitéz Lászlót ábrázoló bátorságkártyával ajándékozott meg, melynek hátuljára mindenki odaírhatta, mi az ő bátorsága. – Tulajdonképpen erről is szól Vitéz László története, a félelem legyőzéséről, a bennünk lévő nehézségek feloldásától, amire most ott kint nagyon-nagy szüksége van mindenkinek – mondta Pályi János. – A Vitéz Lászlót azért is játsszuk évszázadok óta, hogy bátorítson, energiát lehessen meríteni történetéből. Jómagam is így vagyok ezzel, amikor játszom, minden nyűgömet-bajomat elfelejtem. Ez az előadás kitisztít, meggyógyít, és biztos vagyok abban, hogy a nézők is így vannak vele, ha eltöltenek egy órát a vidám piros kalapos kis kópéval, aki a maga groteszk formáival, hanghordozásával, mozgásával, szóvicceivel kineveti a halált, és az ördögöket is móresre tanítja – mondta Pályi János.