A borászat nevét egy különleges bogárról, az ariasról kapta, amely az egyik legértékesebb fajta a Balaton-felvidéken és sokáig csak ezen a pécselyi területen lehetett találkozni vele, írja a LikeBalaton. – Kétségtelen, hogy különleges bogárról van szó, amely ritkán mutatja meg magát, s amelynek eszmei értéke is van – mondta az Arias Borászat gazdája. Fotó: Arias Borászat

A borvidék a Balaton észak-keleti részén, Balatonalmáditól Zánkáig, a parti lapály feletti lankás hegységek dűlőin terül el. Klímája szélsőségektől mentes, a Bakony-hegység völgyeiből lezúdulú hideg levegő és a Balaton határozza meg. A szőlőhegyeket hatalmas erdők veszik körül, ezért nyáron a napközben a tó felől áramló párás meleget estétől hűvös erdei levegő váltja fel a szőlősorok között.

A borvidék talaja igen változatos: megtalálható itt kristályos pala, vörös homokkő, dolomit, márga, mészkő, vulkáni tufa és bazalt is.

Az Arias Borászatban a borvidéket is meghatározó olaszrizling a hangsúlyos fajta, amelyből kétfélét is készítenek. – A talaj ásványianyag-tartalma nagyban meghatározza a szőlő minőségét. Egészen más a vulkanikus és a meszes talajon termett szőlő ízvilága. Bizonyos borok lecsengése picit sósabb lehet, hiszen a talajtípus miatt a savakat jobban megtartja, mint a más talajokon termő szőlőfajta. A borászati technológiákban is különböző módszereket alkalmazunk. A füredi karakteresebb, a pécselyi semlegesebb ízvilágot képvisel. Kálmán József vallja, hogy a borászat állandó változást jelent s borászként az ő életét is ez az állandó, jóleső megújulás jellemzi. Fotó: Arias Borászat

A Balatonfüredi Borheteken az Arias Borászat kiemelt standot kap Az Év Borásza díj nyerteseként. A standnál érdemes a kétfajta olaszrizlinggel kezdeni a kóstolást, de csábítóak a gyöngyöző borok, az irsai olivér és a késői szüretelésű nedűk is.

Vélemény – Krausz Andrea, a likeBalaton.hu újságírója: Szerény borász, zseniális borok