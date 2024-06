Így a beruházás két nagy alkotóeleme a Balaton vízszintszabályozását és a hajózást új alapokra helyező zsiliprendszer megépítése, valamint a Sió-csatorna rekonstrukciója lett, mondja az igazgató. A hajózsilip építésére a Balaton vízszintjének változása miatt a régi műtárggyal a továbbiakban már nem biztosítható hajózási lehetőség helyreállítása miatt lett szükség. És mivel ezen keresztül is megvalósítható a vízeresztés, a Balaton vízkészletét csökkentő vízkormányzás minden körülmény között biztosított. A Balatonkiliti mederduzzasztó a vízleeresztésben és a hajók átvezetésében vesz részt, valamint ezzel Siófok belterületén két kilométeres szakaszon biztosítható a csatorna ökológiai vízigénye, esztétikus, vízzel telt megjelenése. A megépült műtárgyak együttes kezelése és irányítása a siófoki Horgony utcai vízügyi telephely és a Krúdy sétány között újonnan megépült látványos üzemirányítási, a közönség előtt is megnyitott épületből történik. A felújított Sió-csatorna már teljes hosszában képes fogadni és kármentesen továbbítani a Balaton vízeresztéséből adódó többletterhelést, a vízeresztés időszakában pedig biztonságosan hajózható. Végezetül, a Tolnanémedinél a Sió-csatorna melletti mélyfekvésű, többnyire elöntéssel fenyegetett, területen vizes élőhelyet alakítottak ki, melynek a szerepe a vízvisszatartás. A Kapos folyó torkolati szakaszán, csaknem 100 hektár területen zsilip- és árokrendszer épült, és kialakítottak egy 12 hektár nagyságú 110 ezer köbméter tározókapacitású tavat is.

A beruházás ez elmúlt hónapok során több ízben is bizonyított, mondja Csonki István. A BAHART új hajói 2023 nyarán sikeresen feljutottak a Balatonra, a 2023-24-es őszi-téli időszakban hullott sok csapadék miatt jelentősen megemelkedett balatoni vízszint csökkentése pedig már az újjáépült zsilipen keresztül történhetett.

Az üzempróba sikeres volt. A vízügyön már nem múlik, milyen lesz a szezon.

Hanthy Kinga