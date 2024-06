Vése 300 ingatlanból áll, és 20-30 külföldi család él a faluban, az arányuk megközelíti a 10 százalékot a településen. Bertók László polgármester kérdésünkre elmondta, hogy a jegyzőtől arról értesült, a bejelentkezett külföldiek már kaptak értesítőt, de hogy hányan mennek el szavazni közülük, azt nem tudni.

Szentgáloskéren érdeklődőek a külföldi választók, a többség szeretne szavazni.

Volt olyan, akitől azt hallottam, hogy még nem ismeri az indulókat, ezért később dönt.

– mondta Szabó Péter polgármester.

Nálunk főleg hollandok élnek. Azt látom, hogy a nemzetközi nagypolitika kevésbé befolyásolja őket, inkább a helyi ügyek mentén döntenek.

Jól beilleszkedtek, részt vesznek a település életében és rendezvényein a külföldiek Szőlősgyörökön. A mintegy 1400 lakosú településen 50-60 a külföldiek, és 1100 és 1200 közötti a választásra jogosultak száma. – Aktív közösségi életet élnek – mondta róluk Klotz Péter polgármester.

A német és holland lakókat érdekli az önkormányzati választás, mert úgy szocializálódtak, hogy a választási jogukkal szeretnének élni.

Nemesdéden többen jelezték, hogy szavazni akarnak, sőt önkormányzati képviselőnek is indult egy férfi, aki magyar származású, de korábban Németországban élt, és német állampolgár. Összesen 30-an vannak külföldiek. Nagy részük idősebb és nyugdíjas, de vannak középkorúak és fiatalabbak is. Tompa Boldizsár polgármester szerint a közéletben eddig kevésbé vették ki a részüket, inkább olyan panaszokkal keresik meg az önkormányzatot, hogy ugat a kutya az utcán vagy hétvégén is zajt keltően dolgoznak a faluban.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú személyeknek is – felelte érdeklődésünkre Sárhegyi Judit, a Somogy Vármegyei Önkormányzat jegyzője.

Az önkormányzati választások esetén minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékére. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal, vagyis 2024. február 11-ig tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig, 2024. június 9-ig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat. Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz (és bejelentett lakcímeiben változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a tartózkodási helye szerinti névjegyzékben szerepel majd.