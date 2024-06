Pár száz forinttal ugyan, de emelkedett a strandbelépők ára több fizetős balatoni fürdőzőhelyen is. Egy fizetős és egy szabadstrand közül választhatnak azok, akik Balatonvilágoson szeretnének megmártózni a Balatonban. A település fizetős strandján 800 forintról 1200-ra változtatták a felnőttek napi belépőjegyét. A gyerekekét 200, a családit 500 forinttal emelte meg a strandot üzemeltető vállalkozás. Érdeklődésünkre elmondták, nagyon sokat fejlesztettek az elmúlt hónapokban, ezért is gondolták úgy, hogy módosítják áraikat.

Fotó: Nemeth Levente Foto

A balatonlellei Napfény strandon is más árakkal lehet találkozni júniustól. Kenéz István polgármester elmondta, a víz és az áram díja megemelkedett, és más költségeik is magasabbak lettek, emiatt muszáj volt változtatni a tarifákon.

– Körbejártuk a környéket, felmértük, milyen árakkal dolgoznak mások, és azt tapasztaltuk, hogy szinte mindenhol jóval többet kérnek el – emelte ki Kenéz István. – Sok helyen már évekkel ezelőtt magasabb volt a belépőjegyek ára, mint nálunk. Úgy látjuk, ekkora mértékű árváltozást még elviselnek az emberek, és nem riasztja el őket attól, hogy a fizetős strandot és az ottani szolgáltatásokat igénybe vegyék – tette hozzá.

A település polgármestere kiemelte, hogy már az előző hétvégén is nagyon sok turista érkezett a városba, az igazi rohamra azonban az iskolai szünet kezdetétől számítanak. Balatonlellén a fizetős mellett négy ingyenes strand is található.

Fonyódon is több strand közül választhatnak a településen üdülők. Ezeknek nagy része ingyenes, kettőn azonban belépőt szednek. A kutyás strandon és a Sándortelepi Panoráma strandon kell jegyet váltani. Hidvégi József polgármester elmondta, nem emeltek a strandbelépő árán, mert a jelenlegi összeg fedezi azt a költséget, amelyet az üzemeltetésre fordítanak.

Balatonbogláron egyetlen fürdőzőhelyen sem kérnek pénzt a vendégektől. Mészáros Miklós polgármester érdeklődésünkre azt mondta, ez egy régi hagyomány, amit a nehezedő feltételek ellenére, a következő években is szeretnének fenntartani.

– A fenntartási költségek jelentősen megemelkedtek, és sok pénzt emésztenek fel, de nem engedünk ebből – hangsúlyozta. – A fizetős parkolást viszont azért vezettük be, hogy az abból befolyt összeget a strandokra tudjuk fordítani. Ebből tavaly bruttó 100 millió forint volt a bevételünk – tette hozzá.

A Balaton északi oldalán is változtak a fizetős strandok tarifái. Balatonfüreden az Esterházy Strandon az egyszeri felnőttbelépő 2100-ról 2250-re, a Kisfaludy Strand egyszeri felnőttbelépője 1700-ról 1900 forintra. Alsóörsön a felnőttbelépő öt százalékkal drágult, 2000-ről 2100 forintra változott. A gyermek- és nyugdíjasbelépőn nem változtattak.