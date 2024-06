A somogyi nyelviskolákat működtetők véleménye szerint ennek hátterében a nyelvvizsga kötelezettségek 2023-as eltörlése állhat.

– A diplomához ma már nem kell nyelvvizsga, ezért érezhetően csökkent a nyelvoktatásra jelentkezők száma – mondta Tormáné Hosszú Ivett, az egyik kaposvári nyelviskola vezetője. Hozzátette: a hozzá jelentkezők többsége mégis szeretne nyelvvizsgát szerezni, mert munkájához szükséges a nyelvtudás és az ezt igazoló dokumentum.

Egy másik trend is kibontakozni látszik, igaz, tömeges jelenségről nem beszélhetünk Somogyban. E szerint, aki megteheti, külföldi egyetemre küldi gyermekét, ehhez azonban gyakorlatban is használható nyelvtudás szükséges.

S noha a népszámlálási adatok szerint rohamosan nő az angol nyelvet beszélők száma Magyarországon, egy siófoki nyelviskola vezetője is fokozatos csökkenésről számolt be. – Nálunk is csökkent a nyelvet tanulni vágyók száma – mondta Karg Viktória, az egyik siófoki nyelviskola vezetője. – Nem kötelező már a nyelvvizsga a felvételihez, az egyetemek is maguk döntik el, milyen követelményeket támasztanak. Ráadásul ma már sok az ingyenes applikáció is, ami befolyásolja, hogy nem nagyon keresnek tanárt. Ugyan elvileg nem lehetetlen így sem megtanulni egy nyelvet, de igazi visszajelzést egy nyelvtanártól kap az ember az elsajátított tudásról, ráadásul az élő beszédet semmi sem helyettesítheti.

A siófoki nyelviskolába is főleg munka miatt jelentkeznek a tanulók, de van aki nyaralására készülve, vagy külföldi munkavállalás céljából tanul zömében angolul, németül, olaszul vagy spanyolul.

A már említett Eurydice Hálózat adatai szerint hazánkban a 2020/21-es tanévben a kötelező idegennyelv-oktatás óraszáma általános iskolában, nappali tagozaton mindössze 13, ami az uniós tagországok között a legalacsonyabb. A nappali tagozatos középiskolai oktatás esetében pedig 107, amivel szintén a mezőny vége felé vagyunk.