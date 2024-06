A castingon 14 és 18 év közöttiek vettek részt. Pintér Kata, a társulat rendezője érdeklődésünkre elmondta, a főszerepeket a társulat régi tagjai kapják, az újakat a gittegylethez keresték.

– Nagyon bátrak voltak a jelentkezők, jól mozogtak a színpadon és az énektehetségüket is megcsillogtatták – emelte ki Pintér Kata. – A héten döntjük majd el, ki legyen az a négy fiatal, akivel nemcsak egy előadásban, hanem hosszabb távon is szeretnénk együtt dolgozni. A Pál utcai fiúkban nagyon sok mozgás van, ezért olyan szereplőkre van szükség, akiknek az átlagnál is jobb a ritmusérzékük. Testdobolás és tapsolás is van a koreográfiában – tette hozzá a Roxínház rendezője.

Pintér Kata arról is beszélt, hogy két héten belül kezdik el az olvasópróbát, majd a színpadi próbákat, a premiert augusztus elejére tervezik.