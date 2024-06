Ilyen még nem volt: kettőt egy csapásra! Tehát akár történelminek is nevezhetjük a tegnapi voksolást, hiszen először fordult elő, hogy azonos napon lehetett szavazni az európai parlamenti képviselőkre és a települések polgármestereire, képviselőire. Somogy korán ébredt, a nap első felében dobogós helyen szerepelt a részvételi adatokat illetően, aztán változott a helyzet, délután tájt behúzódtunk a középmezőnybe.

Hogy milyen volt ez a kettős választás? Mint amilyen a kampány! Volt olyan jelölőszervezet, amely komolyan vette magát és a választókat, a tőle telhető szakmaisággal és lelkiismeretességgel tette a dolgát. Voltak persze olyanok is, akik úgy gondolták: elég, ha szerepelnek a szavazólapon, a választó meg eldönti, kit választ! Tény, hogy aki nem csinál semmit, az általában nem hibázik, ám mégis előfordult még ilyen is. Ebben a kampányban sok volt a fel nem tett, így megválaszolatlan kérdés. Ha ezek kellő időben nyilvánosságra kerülnek, akkor bizony sok helyütt más lenne most az eredmény. S ha jól belegondolunk, akkor ez a kettős választás tipikus közösségi oldalra specializált erőpróba volt. Sok múlott a digitális tartalomgyártókon, a helyi spindoktorokon, sokszor a trollok pótolták az érveket, s bizony számos esetben ez a közösségi oldalas „megméretkezés” pótolni látszott a valós programot, víziót, elképzelést arról, hogy a jelölt végül is milyen települést szeretne látni mondjuk tíz év múlva. Az EP - választást a háború és béke kérdése uralta, az önkormányzatit pedig a tettek ígérete.

Voltak kulturált és kevésbé szalonképes viták, s e versenyben győztek kegyes és/vagy kegyetlen hazugságok is. Az idő ebben az esetben nem gyógyír, hanem kegyetlen ítész, mert ha egy adott falu vagy város nem fejlődik joggal elvárható módon, ott előbb-utóbb felteszik a kérdést: és ez, hogy? A polgárok ugyanis egyre tudatosabbak, az ideologikus szirup becsapós édessége hamar keserűvé, mindent elöntő nedűvé válik.

Egy-két napig lehet örülni az eredményeknek, ám az igazi mércét a tettek jelentik majd! Téved az, aki úgy gondolja: öt évre megvan a koszt és a kvártély, sőt, még a „harcosoknak” is jut belőle. A 21. század a harcok százada is, a többi között harc van a létért, a települések fennmaradásért, a fejlesztési forrásokért, s leginkább a falvak és városok lakosságának megtartásáért. Aki nem halad, bármilyen vonzó is volt valaha, lemarad! Így pedig a duma hatalma hamar véget ér!