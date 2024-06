– Életünk tele van krimivel, s ez alól a politika sem kivétel. Témája akad bőven…

– A politika az élet része, ha nem is a célja, mint néha gondolják. Ezért aztán előfordulhat, hogy egy politikus is letérhet a tisztesség és a törvényesség útjáról. Vagy nem? Nehogy már valami rosszat mondjak…

– Dehogy mond rosszat, csak azt, amit tapasztal. Látom, még mindig ragaszkodik jó öreg Erika írógépéhez, melyen csoda, hogy nem gabalyodtak össze a billentyűk a sok használattól. Most mi van születőben?

– Lassan lekopnak róla a betűk… Hogy mi van születőben? Egy kedves kis könyv egy Báthory Orsi nevű amerikai hölgyről. Akik ismerik a sorozatot, azok már nagyon várják…

– A mesterséges intelligencia (MI) nem öli meg az irodalmat?

– Egyelőre még nem látom, hogy mire lesz képes. Azt gondolom, hogy túrós rétest egy kis igyekezettel mindenki tud sütni, de a nagymamám rétesének az ízét nem érheti el más rétesé.

– Az érzéseket viszont megöli az MI, mint már korábban is tapasztaltuk. A különféle kütyük leszoktatják az embereket a még élő gesztusokról, kapcsolatokról, s elsilányították a valódi emberi érzelmeket. Mi jön még? Gondolom, ez is foglalkoztatja…

– Hogyne, az inga ide leng, meg oda. Volt idő, amikor az érzelmek uralták a világot, aztán visszalengett; még a zongora lábára is harisnyát húztak, és aki nem sírta el magát egy döglött madár láttán, azt kiközösítették. Az emberiség ezt is túlélte, és a mai közömbösséget is túl fogja. Apropó: az atombombának nincsenek érzelmei!

– Mi lenne, ha különféle hívószavakat, cselekményszálakat, régi és újabb szereplőket, néhány fordulatot közölne az MI-vel, miközben ön meg hanyatt dőlve arra várna, milyen regény íródik a Mesterséges Intelligencia által. Ezt a helyzetet elképzelhetőnek tartaná?

– Nem szeretek ugyan hanyatt feküdni, de különben érdekelne a dolog. Az ismert mondás is fülembe cseng: „Lássuk Uramisten, hogy mire megyünk ketten!”

– Olykor ellátogat családjával a kaposvári temetőbe, vagy elköltenek egy-egy jó ebédet valamelyik somogyi vendéglőben. Nosztalgiával készül Somogyba?

– Természetesen. A nosztalgia szerencsére még nem veszett ki belőlünk, csak féken kell tartani.

– Néhány évvel ezelőtti beszélgetésünkkor azt mondta, nem tart kapcsolatot a kortárs írókkal, költőkkel. Azóta sem változott a helyzet?

– Túl öreg vagyok már a kortársakhoz is. Nem iszom, nem dohányzom – ez nem a reklám helye –, csak öreg vagyok, akkor meg minek?

– A keleti mitológia volt a kutatási területe, a buddhizmus-lámaizmus, s a nyelvtudományok kandidátusa lett. A karriert az írás jelentette és jelenti. Nem sajnálja, hogy a kutatás háttérbe szorult?

– Nem, de hadd válaszoljak Dsida Jenővel: „Megtettem mindent, amit megtehettem.” Jöjjenek a fiatal kutatók.