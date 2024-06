Tompa Boldizsár idén már nem indult. Fotó: Kovács Tibor

– Hogy a Facebookon „köpkölődések” mennek, azt már megszoktuk, de most a rágalmazás szintet lépett – mondta a polgármester. – Az eltelt 14 év alatt a testülettel sok mindent csináltunk. Hét utcát betonoztunk le, traktort és pótkocsit vettünk, felújítottuk az óvodát, átépítettük az orvosi rendelőt. A közmunkásokkal uborkát termesztettünk, sokat tettünk azért, hogy embereket foglalkoztassunk. Igaz, hogy volt, akit el kellett küldenünk, mert nem jött dolgozni. A temetőben is kaszáltunk, de az esős idő miatt megcsúsztunk, ezzel is támadtak.

Kuti József falugondnokként dolgozik, ő maradt alul a voksoláson.

– Én azért vétóztam meg az eredményt, mert nemcsak velem szemben tisztességtelen, de azokat is átvágták, akik rám szavaztak – mondta a polgármesterjelölt. – Kiállok az igazamért, nekem a falu és az ott élők érdeke a fontos.

Kuti József második lett a szavazáson, szerinte csalás történt.

Az a fenyegetés is elhangzott, hogy éjszaka rájuk gyújtják a házat – említette. A választás éjszakáján rendőrautók érkeztek a községbe, mert a felhevült választók beszóltak egy volt rendőrnek is, aki segítséget kért. A győzelmet ünneplők már aznap éjjel tűzijátékoztak a faluban.

A harmadik jelölt visszalépett, kitart igaza mellett a győztes

A harmadik induló, Halászi Attila tudomásul vette az eredményt. Kérdésünkre azt felelte, hogy ő kapta a legkevesebb voksot, nem firtatja az ügyet, visszalépett, a két másik jelölt majd eldönti egymás között a kérdést. Telefonon megkerestük Kovács Gyulát, aki előbb fél óra türelmet kért, majd azt, hogy később e-mailben közölje az álláspontját. A Facebook-oldalára azt írta, hogy mondvacsinált ürüggyel támadták meg, és tisztában volt azzal, hogy mindent elkövetnek ellene. Továbbra is kérte szavazói támogatását. E-mailben később azt közölte, hogy nem jogász, de az ártatlanság vélelme neki is megjár, és fejet hajt a Kúria döntése előtt. Megkérdeztük SVTVB-t, ők megerősítették, hogy nemesdédi választási csalás ügye a Kúria döntésére vár. Minden eljárásuk lezáródott, csupán a kampányidőszakban történtekről érkezett panasz hozzájuk, más választási csalásról szóló ügyük nincs a nemesdédin kívül.