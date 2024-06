Az év tanára, év diákja díjak mellett öt pedagógusnak az év innovatív oktatója elismeréseket is átadták, amelyre pályázni lehetett egy-egy sikeresen megvalósított projekttel. De az idei évben első alkalommal gazdára talált az év partnere elismerés is, amelyet olyan duális partnernek ítélt oda a Kaposvári Szakképzési Centrum, amely kiemelkedő szerepet vállal a diákok segítése és az szakképzési centrumhoz tartozó intézmény támogatásában. A Kaposvári Villamossági Gyárnak ítélték oda ebben a tanévben a díjat, ahol három szakmában jelenleg is 39 diákot oktatnak.

Eredményes tanévet tudhatnak maguk mögött

A közelmúltban tartott pedagógusnap alkalmából a Kaposvári Szakképzési Centrum több munkatársa, oktatója és pedagógusa részesült kitüntetésekben, elismerésekben. Kaposváron hatan, Nagyatádon négyen, Barcson ketten kaptak elismerést. Az elmúlt időszakban az intézmények oktatói állami kitüntetésekben részesültek, őket is köszöntötték az ünnepségen. Így Krénusz Ernőt, aki magyar érdemkereszt ezüst fokozatát kapta március 15. alkalmából, Illés Tibort, aki miniszteri elismerő oklevelet kapott munkájáért, valamint Répásiné Kovács Zsuzsanna óraadó oktatót, aki a belügyminiszter emléktárgyával gyarapodott munkája elismeréseként.