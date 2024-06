– Az előkészített variegatót és alapleveket vittük, a fagylaltot viszont a helyszínen kellett elkészíteni. Ez adta egy kicsit a nehézségét, hiszen aznap esett az eső, az viszont nagyon jó volt, hogy más kollégák munkájába is bepillanthattam a versenyen, amire a hétköznapokon nincs lehetőség – mondta el a verseny után a Sonline.hu-nak Böröczky-Asztalos Ágnes.

Elárulta, kicsit izgult is a megmérettetés előtt, de éppen ez volt, ami arra motiválta, hogy a legjobbat hozza ki magából. Ez sikerült is, hiszen a cukormentes finomság elnyerte az ítészek tetszését.

A mangó és málna ízesítésű fagylaltunk nagyon krémes állagú, cukormentes édesség. Igyekszem úgy elkészíteni a mentes fagyikat, hogy ne lehessen megmondani róluk, nem tartalmaznak cukrot

– tette hozzá Böröczky-Asztalos Ágnes.

A balatonszemesi fagyizó cukrásza azt is elmondta, hogy a vendégek nagyon szeretik a cukormentes fagyikat, keresik is ezeket az ízeket a balatonszemesi cukrászdában. Az ezüstéremmel jutalmazott Mángó nevű fagylaltot egész nyáron meg lehet kóstolni a Margaréta fagyizóban, Balatonszemesen, ahogyan a korábbi díjnyertes kreációkat is, hívta fel a figyelmet Böröczky-Asztalos Ágnes.

A hírös városban megrendezett fagylaltviadalon szép eredményt ért el a marcali Mester cukrászda is, Papp Balázs Kecskeméti arany barack ízesítésű fagylaltja bronz­érmes lett a sárgabarackízű fagyik mezőnyében, a díj mellett különdíjat is érdemelt a szakértő zsűri véleménye alapján.