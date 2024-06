– Kaposváron kívül még Budapesten és tizennégy másik városban rendezték meg egyidejűleg a Mozgás Éjszakáját – mondta Kovács Zsófia, az Egészséges Kaposvár 2030 projekt vezetője. – A kaposvári Városligetbe a sportegyesületek, a civil szerveztek, valamint az edzőtermek képviselői és edzői várták az érdeklődőket. Közel húsz állomást alakítottunk ki, melyeken harmincnál is több mozgásformát próbálhattak ki a sportolni vágyók, akik a kangoo-tól kezdve a gyalogtúrán át, a kortalan tornáig válogathattak a programok között. Igyekeztünk minden korosztályra gondolni, úgy gondolom ez sikerült, amit a résztvevők számra is jól mutat, ugyanis már előzetesen is közel hétszázan regisztráltak az eseményre, amely remekül illeszkedik az Egészséges Kaposvára 2030 programba. A szervezést megkönnyítette, hogy mindenki pozitívan állt az eseményhez, hiszen nagy az összefogás a kaposvári sportszakemberek között, akik közül többen is nevüket és szakmai tudásukat adták a sikeres lebonyolításhoz. A célunk, hogy az érdeklődők megismerjenek olyan mozgásformákat, melyeket előbb megszeretnek, majd beiktatnak a mindennapjukba.