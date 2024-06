Az eseményen elhangzott, a Balatont rengeteg olyan emberi beavatkozás éri, mely az élő rendszereket veszélyezteti. Ennek kapcsán vezető szakértők azt elemezték, hogy az emberi eredetű (mikro)szennyező anyagok, mint a gyógyszermaradványok, fogamzásgátló hormonszármazékok, UV-szűrő vegyületek, növényvédő szerek, mikroműanyagok milyen úton és mennyiségben kerülnek a felszíni vizekbe, elsősorban a Balatonba. Jelenlegi tudásuk szerint, a humán egészséget veszélyeztető helyzet nem áll fenn, de a „trendek” aggodalomra adnak okot.

A szakmai találkozó felszólalói több ajánlást is megfogalmaztak, mellyel a jövőben óvni lehet a balatoni élővilágot. Kiemelték, a döntéshozók megfelelő, ellenőrzött szabályozásokkal lépjenek fel azért, hogy a veszélyes anyagok használata csökkenjen a Balaton partjához közeli zónákban. A vasút melletti gyomirtás módszerét változtassák meg. A mezőgazdasági gyom-, gomba- és rovarirtó szerek használatát szigorítsák. Emellett segítsék elő azt a lehetőséget, hogy a kiskertekben, háztartásokban feleslegessé vált növényvédő szermaradványokat és azok csomagolását vissza lehessen gyűjteni.

A résztvevők arról is beszéltek, a tó körül élők, az üdülőtulajdonosok és a Balatonhoz érkező turisták is nagyon sokat tehetnek azért, hogy minél kevesebb káros anyag kerüljön ki a természetbe. Ha figyelmesebben kezelik a hulladékot, akkor már sokat tettek – mondták. Az eseményen az is elhangzott, felmérhetetlen annak értéke, melyet a part menti élővilág végez azért, hogy az emberi eredetű (mikro)szennyezéseket ártalmatlanítsák. Ezért ezeknek a nádasoknak és más életközösségnek a kímélete, fennmaradása és megőrzése fontos feladat.



Fotóill.: MW