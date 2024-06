Többéves hagyomány folytatásaként a Szentjakabi Nyugdíjas Egyesület ez évben is megrendezte a Szent Iván-éji tűzugrást. Az eseményen az előző évektől eltérően ezúttal csak az egyesület tizennyolc tagja vett részt, s bár a program sem volt olyan gazdag, mint korábban, a hangulatra ezúttal sem lehetett panasz. Zanotta Ilona elnök elmondta, elsősorban anyagi okokból szűkítették a programot, a lényeg azonban az volt, hogy a közösség tagjai érezzék jól magukat. Ennek pedig a rendezvény minden szempontból megfelelt, amihez a nyárson sült finomságok, a jóféle itókák és Bata Zsolt által szolgáltatott zene is hozzájárult.

Az est csúcspontja a tűzugrás volt, amit biztonsági okokból elsősorban az egyesület fiatalabb tagjai vállaltak, de az idősebbek közül is néhányan bizonyították, hogy azért még őket sem kell leírni. A jól sikerült esemény a késő éjszakába nyúlóan ért véget.