Völgyi Lajos új regényét, az Annától Annáig című kiscsaládregényt a közelmúltban mutatták be a siófoki BRTK előadótermében. A kötet nagyjából 70 évet ölel fel az 1950-es évektől napjainkig. Nem egy nagy ívű családregényről van szó, hanem annak szűkített változatáról, amelyben az író saját élményeiből kiindulva alkotta meg írását, bár elmondása szerint nagyon sok fikciót is tartalmaz.

A történetben egy család életének mozaikjai tárulnak elénk, amely az író előző művének középpontjában álló disszidens báty, Májbro családját mutatja be. A könyvbemutatót Kok Balázs zenével és énekkel színesítette.