Többféle veszély leselkedik a növényekre

A levéltetvek nemcsak a kiskertet, hanem a dísznövényeket is károsíthatják. Szintén nagy kártételre képesek a különböző legyek, lepkék és molyok lárvái. Aktivitásuk legszembetűnőbb jele, hogy a gyümölcs vagy a zöldség kukacos vagy hernyó rágta. Az utóbbi évek egyik legnagyobb kártevője a dióburok-fúrólégy, ami a június végétől rajzik és a zöld, puha, zöld héjú dióba rakja le a petéit.

A kártevők megjelenése általában szemmel is jól érzékelhető: egy levéltetű-kolónia miatt az összes levél becsavarodik, illetve ragad a teljes növény. Lisztharmat megjelenésekor előbb utóbb minden fehéres színű, lisztharmatos lesz. A gombabetegségek típusától függően megjelenésükkor különböző foltok, sárgulások, barnulások és elszáradt növényi részek jelennek meg. Nem szabad figyelmen kívül hagyni ezeket, mert akár a teljes termés elvész!

A növények is lehetnek betegek

Legáltalánosabb gombabetegség szőlőben a peronoszpóra és a lisztharmat, ami ezenfelül nagyon sok gyümölcsben és zöldségben is megjelenhet. Súlyos károkat tud okozni a kertekben előforduló fehérpenészes rothadás, a szklerotínia, illetve egy általánosan előforduló gomba, a szürkepenész. A betegségek közé sorolhatjuk az alternáriás levélfontosságot is, és a fuzáriumot, amely még a gyepet is veszélyezteti. A sikeres kertészkedésben a megelőzésnek hatalmas szerepe van, mert sok esetben, ha már megjelent a betegség, korlátozottak a lehetőségeink a védekezésben.

Figyelni kell a rovarok jelenlétére!

Az otthonukban megjelenő hangyák kellemetlen vendégek lehetnek, nemcsak a morzsákat szedik össze, hanem bizonyos fajai előszeretettel károsítják az épületek faanyagait és akár a szigetelést is. A nem kevésbé hívatlan legyek, szúnyogok, poloskák, csótányok pedig betegségek hordozói is lehetnek. Az applikációban ezekre és a házaknál gyakorta megjelenő rovarok ellen is találsz hatékony megoldást.

