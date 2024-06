A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott és az elmaradott térségekben lévő cégek felzárkózását segítő Vállalkozásfejlesztési Projekt részeként életre hívott eseményen az üzleti életben hasznosítható ismereteket kaptak a résztvevők.

Sok olyan apróság van amelyek alapján a hitelességük megkérdőjeleződhet. Gondoljunk csak bele, ha egy műkörmösnek ronda a körme, nem mennek hozzá a vendégek. Apróságokon múlik az összkép, ami aztán hatással van a későbbi üzleti eredményekre.

-mondta Görög Ibolya, protokollszakértő Bőszénfán.

Olyan apróságnak tűnő, de nagyon is fontos fogásokat osztott meg az egybegyűlt vállalkozókkal, mint a nyári hőségben való megfelelő öltözék egy cégvezető számára. – Fontos az ápoltság, hiába van meleg, ne lapuljon a nők fejére a haja izzadtan. Próbálja egy kis hajlakkal vagy zselével kezelni a helyzetet. Az uraknál gond szokott lenni az izzadás, aki tudja magáról, hogy izzadós, vegyen fel egy rövid ujjú fehér pólót az ing alá és nem fog átütni, javasolta Görög Ibolya. De óva intette az urakat a bermudanadrág viselésétől üzleti találkozón, hiszen az nem odavaló.

Azt ajánlotta nekik, ha mindenképpen lazábban szeretnének menni viseljenek farmert, vagy lenge vászonnadrágot. Görög Ibolya, protokollszakértő a közelmúltban már Balatonbogláron és Nagyatádon is tartott hasonló előadást. Kérdésünkre elmondta: gyakran kap olyan kérdéseket, hogy milyen ajándékot vásároljanak üzlettársuknak a vállalkozók, vagy éppen abban kérnek tanácsot, milyen ruhát illik felvenni egy fogadásra. Ezek is olyan finom részletek, amelyek meghatározzák az összképet.

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara célul tűzte ki, hogy fokozott figyelmet fordít a vállalkozások üzleti kultúrájának fejlesztésére, aminek szerves része az üzleti életben elfogadott protokollszabályok ismerete is.