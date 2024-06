Némethné Tóth Eszter a közelmúltban egy előadáson volt barátnőjével a Polgárok Házában. Mikor vége lett az összejövetelnek, már kicsit sötétedni kezdett, és kocsival a kisgáti városrészbe indultak, ahol szerettek volna egy címet megkeresni. Olvasónk az utcát, házszámot tudta, az irányt is, csak még soha nem járt arra. Tettek egy-két kanyart, de GPS hiányában nem találták a keresett címet. Megálltak egy ház mellett, ahol éppen egy kisgyerekkel labdázó párt láttak, éppen befelé indultak. Gyorsan szóltak a fiatalembernek, és megkérdezték, a keresett cím merre található. Mutatta is az irányt, és hogy jobbra, hol balra, de már pár kanyargós utcával túl voltak a keresett helytől. Rövid gondolkodás után a fiatalember azt mondta, hogy a hölgyek szálljanak be a kocsiba, majd kiáll a saját autójával, és elvezeti őket. Pár pillanat múlva kigördül egy fekete, márkás autó és jelezte, hogy indulhatnak. Pár kisebb kanyar után megérkeztek, és mutatta, hogy a célnál vannak. A férfi utolsó kérdése még az volt, hogy segíthet-e még valamiben. Olvasónk szerint napjainkban annyi gorombaságot, modortalanságot tapasztal az ember, de amíg ilyen jó szándékú, segítőkész fiatalok is élnek közöttünk, addig még nincs veszve minden...