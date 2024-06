Több százan is elférnek a Honvéd utcai Tagiskola udvarán, mégis teljesen üres volt a hétvégi tanévzáró ünnepségen. Az intézmény vezetése úgy döntött, az épület első emeleti aulájában búcsúztatják el a tanévet. A szűkösség miatt több szülő és hozzátartozó is a földszinten, az iskola előtt és az utcán várakozott.

Nádainé Liszkai Judit büszke nagymamaként vett részt az ünnepségen. Érdeklődésünkre elmondta, bánja, hogy az időjárás miatt máshogyan alakult az ünnepség, de így is örül a szíve, mert unokája most ballagott el. Molnár Gábornak a fia fejezte be tanulmányait a Honvéd utcai Tagiskolában. Az édesapa kérdésünkre azt mondta, nem annyira örül ennek, mert ez azt jelenti, hogy rohan az idő és felnőtt a gyermeke. Ennek ellenére várta, hogy véget érjen a tanév. Hozzátette, fiának számítógépet vettek ajándékba, azért is mert informatika pályára készül.

Fotó: Lang Róbert

A diákok egy része az ünnepség idején az osztálytermekben ült és a hangszóróból hallgatta a műsort. Kovács Kíra hetedikes diák elmondta, nagyon hosszú volt az idei tanév és fárasztó is, ezért nagyon várta már, hogy megkezdődjön a nyári vakáció. A szünidő nagyobb részét Csokonyavisontán tölti majd, de kirándulást, túrákat is terveznek családjával. Osztálytársa Grosics Álmos kérdésünkre elmondta, nagyon szeret iskolába járni, a tanulással sincsen gondja, de azért hosszú volt az év, ezért ráfér majd a pihenés. A nyáron barátaival szeretne minél több időt tölteni, és részt vesz majd a Táncsics-gimnázium felkészítő táborában is.

Fotó: Lang Róbert

A Kodály Zoltán Központi Általános Iskolához tartozó intézményekben 3491 diáknak ért véget a tanév. Az iskolákból a berzsenyis diákokkal együtt 427 nyolcadikos köszönt el. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató ezzel kapcsolatban elmondta, szeptemberben 430 elsős kezdi meg a tanévet, úgy, hogy abban statisztikában a berzsenyis diákok már nem szerepelnek. Az intézményt ugyanis átvette az evangélikus egyház.

Fotó: Lang Róbert

A bálványosi Világfa Waldorf Iskolában is véget ért a tanév. Neisz Péter a Világfa Waldorf Alapítvány alapítója megkeresésünkre elmondta, nagy öröm számukra, hogy idén ballagott el az első olyan nyolcadik osztály, akik elsőtől az intézmény diákjai voltak. A nyolc végzős közül néhányan Waldorf középiskolában folytatják tanulmányaikat.