Pálmajor volt az egyike annak a 102 somogyi településnek, ahol június 9-én roma nemzetiségi választást is kitűztek. Ebben a kategóriában összesen százan élhettek szavazati jogukkal. Az egyéni jelöltek listáján a Cselekvő Romák Nemzeti Konvenciója és a Cigány Közösségek Szövetségének (CIKÖSZ) képviselő-jelöltjei szerepeltek, összesen tizenegyen. A Jövő Alakítók Szövetsége (JASZ) nem indított egyéni képviselőt a faluban.

Pálmajor Fotó: Lang Róbert

Ottjártunkkor, vasárnap délelőtt csendes volt a település egyetlen szavazóköre. A részvételi arány az országostól alacsonyabb volt. Délelőtt 11 óráig a választásra jogosultak 14,04 százaléka, összesen 32 ember ment el voksolni. A helyiek inkább otthon voltak, vagy az utcán sétáltak, beszélgettek, néhányan pedig megálltak a falu közepére kitelepült árusnál, aki a pálmajori búcsú miatt érkezett a településre.

– Én már voltam szavazni az előbb – kiabálta a ház ajtajából az egyik asszony, akitől azt kérdeztük, élte-e a szavazati jogával. – Muszáj volt elmenni, mert azt szeretném, ha jobb lenne a falunak. Talán az új cigány-önkormányzat segít majd a fejlődésben – mondta Bogdán Ibolya.

Pálmajorban búcsú is volt

Fotó: Lang Róbert

Koller Helénát is otthonában szólítottuk meg. A kétgyermekes édesanya érdeklődésünkre elmondta, párjával egyelőre még nem döntötték el kit támogatnak, majd a fülkében hozzák meg a végső döntést. – Lehet félni a háborútól, ezért békepártiak vagyunk – mondta.

Délelőtt nem volt nagy a szavazókedv

A Pusztakovácsihoz tartozó Kürtöspusztán sem volt nagy a szavazókedv vasárnap délelőtt. Tizenegy óráig 25-en mentek el voksolni. Köztük Kovács Tamás és felesége, Kovács Tamásné. A házaspár érdeklődésünkre elmondta, fontosabb volt nekik a nemzetiségi választás, az önkormányzatinál. Abban bíznak, hogy a győztes roma képviselők és a területi listán szereplők segítenek majd abban, hogy fejlődjön a település.

– Tartottak fórumot a jelöltek, és több olyat is megígértek, ami számunkra nagyon kecsegtető volt – fogalmazott a Kovács házaspár. – Az egyik jelölőszervezet azt ígérte, hogy megcsinálják a házunk előtti útszakaszt és a gyerekeink nagy örömére, játszóteret is építenek majd – mondta.

Kovács Tamás arról is beszélt, a gyerekeik miatt nem szeretnék, ha háborúba kellene menni, hozzátette, ennek ellenére nagyobbik fia katonai pályán szeretne továbbtanulni.