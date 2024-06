A hetesi Somssich Imre Általános Iskolában a tanórákon eddig nemigen került elő a téma, ellenben hasonló projekt­napokat rendszeresen tartanak. Az országos mézes reggelihez csatlakozva helyi méhészek hozzák el a portékáikat az iskola falai közé, de a tananyagban is helye lehet az ilyen programoknak, felelte érdeklődésünkre Papp-Laczó Zita igazgató.

– Épp tegnap kérte számon a kisfiam, hogy egy spenót dobozán miért nincs helyesen feltüntetve a magyar termék védjegye!

– nevetett Bauer Viktória, a Somogyi Kosár Bevásárló Közösség szervezője, aki saját családi példáját említette a gyerekek érdeklődéséről. A közösségük elsődleges feladatának tartja a szemléletformálást.

– Minden egyes helyben tartott forint bennünket, az itt élőket gazdagít, ezért érdemes a hazai árut választani – vallja az édesanya.

A Somogy Kosár civil kezdeményezésre jött létre, a tagok önkéntes tevékenységéből kiépülve. Azon igyekeznek, hogy a minőségi helyi termékeket minél több platformon juttassák el a vásárlókhoz, azokhoz is, akik nem jutnak el a termelői piacokra.

A vevő csak olyan terméket kapjon, amit az őstermelő a saját asztalára is tesz – ez Horváth Erika elve, aki a Pajtabíró családi gazdaságot vezetve mintegy három hektáron gazdálkodik Tapsonyban. Így a termelő és a vevő között végső soron igazi kapcsolat alakul ki, mert nem mindegy, hogy az élelmiszer honnan, mennyit utazik a vevőhöz, és milyen körülmények között állították elő.

– Azok a gyerekek fogékonyak a helyi termékekre, akik a családban ezt látják – mondta az őstermelő, aki Kaposvárra és a nagykanizsai piacra is számít. A kertészetükben mindenféle zöldséget termesztenek, fogyasztóként és őstermelőként is az az elve, hogy szezonálisan kell étkezni, vagyis azokat az élelmiszereket ajánlott fogyasztani, betárolni és feldolgozni, amiknek szezonja van. Náluk most ilyen az újburgonya, a friss káposzta, a főzőhagyma, a sárgarépa, a petrezselyem és a zöld vágott fokhagyma.

A környezettudatos életmód fontos része a helyi termék A témában olyan szakmai anyagok, kiadványok, filmek elérését biztosítja az együttműködés keretében az Oktatási Hivatal, amelyek rámutatnak a hazai termékek hozzáadott értékeire. A magyar termékek választása nagyban hozzájárul a környezettudatos életmódhoz, ami egyetemes szinten is kiemelt jelentőségű, hangsúlyozta Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője. Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese úgy fogalmazott: örömteli, hogy a magyar termék segítségével a diákok ilyen irányú ismeretekkel is gazdagodhatnak, és ezen keresztül is formálódik a felelősségvállalásuk.