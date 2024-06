Klenovitsné Zóka Tünde harmincnégy éve dolgozik a közoktatásban.

– A Bárcziban kezdtem és azóta is ott vagyok és nagyon jól érzem magam – mondta mosolyogva az általános iskola intézményegység vezetője. Hegedüs Mária Katalin negyvenhat éve óvodapedagógus.

– A gyerekek szeretete tart a pályán és olyan jól esik, mikor nevelési tanácsot kérnek tőlem a szülők, küldetésem segíteni nekik – mondta el a Nemzetőr Sori Központi Óvoda vezetője.

– Engedjék meg, hogy ne a szakmai rátermettségüket és elhivatottságukat emeljem ki, hanem megbízhatóságukat és az Önök teremtette biztonságos közeget – kezdte köszöntőjét Szita Károly, Kaposvár polgármestere. Kiemelte: szerinte a kaposváriak békére vágyó emberek és a nyugalmat keresik.

– Azt kérem kedves pedagógusok, hogy tegyük mérlegre mindazt amit eddig közösen elértünk és azt is, ami a döntésünk következményeként várhat ránk. Az oktatás jövője nemcsak rajtunk múlik és az iskolákon. A társadalom egészének az állapotán. Ha közösségünk szövete megbomlik és meggyengül akkor az iskolák világa is meginoghat. Ezért, hogy az oktatás betölthesse küldetését, elengedhetetlen a stabil támogató közeg. A mindennapok biztonsága, amelyben a kaposvári gyerekek is képesek a legjobbat nyújtani - tette hozzá a városvezető.

Elismerték áldozatos munkájukat Negyvenhárom pedagógus polgármesteri dicsérő oklevélben részesült. Huszonhárman Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehettek át. Kiosztották a Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács díjait és a miniszteri elismeréseket is, valamint az Óvodás gyermekek neveléséért alapítvány emlékérmeit, továbbá köszöntötték az állami kitüntetetteket is. Miniszteri elismerést kapott Delyné Horváth Andrea Krisztina, a Honvéd Utcai Tagiskola igazgatója, valamint Miskó Tünde, a Petőfi Sándor Központi Óvoda és Semostyán Róbertné, a Búzavirág Tagóvoda óvodapedagógusa. Krénusz Ernő, a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum oktatójának munkáját a Magyar Érdemkereszt Ezüst fokozatával ismerték el. Hegedüs Mária Katalin óvodavezető Brunszvik Teréz Díjat, Bedő Kornél középiskolai tanár Apáczai Csere János Díjat kapott.

Polgármesteri Dicsérő Oklevélben részesültek